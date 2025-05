Die 2019 als Tochter der Porsche Holding Salzburg ins Leben gerufene Marke MOON POWER hat sich ganzheitlichen Energiekonzepten verschrieben. Das Unternehmen berichtet über eine steigende Anzahl an Projekten mit über 15.000 installierten Ladestationen sowie Niederlassungen in mittlerweile 25 Ländern und ein stetig wachsendes Portfolio an Referenzen. Dieses deckt Lösungen für Winzer und Hotels bis hin zu Autohäusern, Gewerbeparks und Flughäfen ab.

Einblick in das Portfolio von MOON POWER gibt nun eine Website, die unter www.moon-power.com erreichbar ist. Sie wurde nicht nur entsprechend des neuen Markenauftritts optisch und technisch runderneuert, sondern vor allem übersichtlicher gestaltet. Gleich in erster Ebene ist sie in drei Bereiche aufgeteilt, definiert durch die jeweiligen Zielgruppen: Privatkunde, Unternehmen oder Partner.