„Als umfassendes Kompetenzzentrum ist das Tech Center in Steyr ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg zur klimaneutralen Mobilität“, sagt Michael Kordon, Leiter des Tech Centers. „Mit einer flexiblen Hightech-Infrastruktur, sicheren Prototypenzonen und einem dynamischen Offroad-Testareal bieten wir ideale Bedingungen, um nachhaltige Antriebslösungen unter realistischen Bedingungen zu entwickeln und zu optimieren. Hier nimmt die Zukunft der Nutzfahrzeugentwicklung Gestalt an.“ Ob in der Wasserstofftechnologie, bei Hochdrehmoment-Anwendungen oder in der Gesamtfahrzeugintegration – AVL Steyr vereint Kompetenz, Ausstattung und Innovationskraft, um Ideen von der Konzeptphase bis auf die Straße zu bringen. Nachhaltigkeit wird bei AVL ganzheitlich gedacht. So setzt auch das Gebäude neue Maßstäbe was Energieeffizienz betrifft: Ein innovatives Wärmerückgewinnungssystemreduziert CO₂-Emissionen erheblich, indem es Abwärme aus dem Prüfprozess nutzbar macht. Eine großflächige Photovoltaikanlage versorgt das Center zusätzlich mit erneuerbarer Energie – ein klares Bekenntnis zur ressourcenschonenden Entwicklung.