Lange Wartezeiten und Staus vor und auf dem Werkgelände stehen für LKW-Fahrerinnen und -Fahrer meist an der Tagesordnung. Geht es nach den Vorstellungen ihres Auftraggebers, haben sie im Vorfeld gebuchte Zeitfenster zur Be- oder Entladung. Doch manchmal können entweder sie selbst oder die Verantwortlichen der Werksabfertigung diese nicht einhalten.

Noch ärgerlicher: Des Öfteren ist nicht einmal ein Slot gebucht – der LKW steht ungeplant am Tor und kann nur mit hohem zeitlichem Aufwand abgewickelt werden. Um dieses Chaos aufzulösen, hat die myleo / dsc im Rahmen der LKW-Registratur eine neue Funktion zur „Spontanmeldung“ in ihre End-2-End-Supply-Chain-Plattform integriert.

LKW-Fahrerinnen und Fahrer können auf dieses Feature mittels der LKW-Fahrer Web App zugreifen, indem sie am Werkstor einen QR-Code scannen. Dies gelingt ohne vorherigen Download im Browser eines mobilen Endgeräts. Falls die Fahrerinnen und Fahrer keine internetfähigen Geräte besitzen, können sie sich an einem Check-in Terminal anmelden. Der Abruf erfolgt dann via SMS.