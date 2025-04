Sie haben die Nutzung von Abfällen erwähnt. Was genau kann als Rohstoff für die Produktion von HVO verwendet werden?

Derzeit produziert Enilive in seinen Bioraffinerien in Porto Marghera (Venedig) und Gela (Italien) HVO dank der Ecofining™-Technologie, die von Eni in Zusammenarbeit mit Honeywell-UOP entwickelt wurde. Dank ihrer Flexibilität ermöglicht Ecofining™ die Verarbeitung unterschiedlicher Rohstoffe bei gleichbleibender Produktqualität: Die Bioraffinerien werden ständig weiterentwickelt, um sich nicht nur an die Verwendung neuer und unterschiedlicher Rohstoffe, sondern auch an die Marktnachfrage nach immer kohlenstoffärmeren Endprodukten anzupassen.

Heute werden beide Standorte hauptsächlich mit Abfallrohstoffen wie Altspeiseöl, tierischen Fetten und einem Restanteil an Pflanzenölen betrieben, die auf Umtriebsflächen und degradierten Flächen angebaut werden und in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien für erneuerbare Energien sowie der lokalen Regierung ausgewählt wurden. Ende 2022 hat Eni Palmöl als Rohstoff für die Bioraffinerien in Venedig und Gela endgültig abgeschafft.

Um eine Versorgung seiner Bioraffinerien zu gewährleisten, entwickelt Eni in mehreren Ländern Projekte für den Anbau und die Pressung von Saatgut für die Herstellung von Pflanzenölen. Zu den „neuartigen Pflanzenölen“, die von agri-hub business entwickelt werden, gehören Deckfrüchte und Pflanzen, die auf degradierten Flächen angebaut werden.