Die Gulfood Manufacturing Awards, die 2024 ihr zehnjähriges Bestehen feiern, ehren mit diesem Award zukunftsweisende Innovationen, die Produktivität und Nachhaltigkeit in der F&B-Industrie auf ein neues Level heben. Die Preisverleihung fand im „The Theater at the Fairmont Hotel“ statt und würdigte Entwicklungen, die die Lebensmittel- und Getränkeindustrie nachhaltig prägen und höchste Standards in Sicherheit und Effizienz setzen.

Lamilux AntiBac beeindruckte durch seine einzigartige, selbstdesinfizierende Oberfläche. Dank der innovativen Mikrosilber-Technologie ist das Material laut Hersteller in der Lage, 99,9 Prozent der Bakterien, einschließlich multiresistenter Keime, innerhalb von 24 Stunden zu zerstören.