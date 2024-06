Der 2021 erstbezogene Standort zählt mittlerweile etwa 60 Beschäftigte, die in den Bereichen Produktion, Elektronik- und Komponentenentwicklung, Softwareentwicklung, Logistik, Einkauf und Qualitätsmanagement, HR, Administration und Fakturierung, Support, Marketing und Vertrieb tätig sind. DiniTech plant, das Team im wachsenden Feld der Elektromobilität zu vergrößern: Aktuell sind mehrere offene Stellen auf der Unternehmenswebsite ausgeschrieben, von der Softwareentwicklung über Elektronikentwicklung bis hin zum Vertrieb.

In Hinblick auf die Zukunft setzt das Unternehmen laut Niederl auf die Weiterentwicklung bestehender Produkte sowie Produktneuheiten: "Natürlich beobachten wir auch den Markt und hören die Wünsche der Kunden – daher sind weitere Produktentwicklungen in Arbeit und werden zu gegebener Zeit vorgestellt.“ Des Weiteren sei die einfache Abrechnung von Ladekosten für Mitarbeitende ein Hauptthema. "Im Privatkundenbereich konzentrieren wir uns auf das Photovoltaik-gesteuerte Laden und intelligente Steuerung", hält der Geschäftsführer zudem fest. Niederl gründete DiniTech im Jahr 2012 und wandelte es 2015 in eine GmbH um. Im selben Jahr wurde die erste Generation der mobilen Ladestation "NRGkick" auf den Markt gebracht, die 2021 um neue Funktionen erweitert wurde. 2023 folgte die Funktion zum Photovoltaik-geführten Laden.