Durch die Integration der Produkte und Lösungen von EnerCharge wird das Linzer Unternehmen Keba zum "Vollsortimenter im Markt der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge", wie das Unternehmen in der Pressemeldung beschreibt. Das gemeinsame Portfolio, das unter der Marke Keba zusammengeführt werden wird, umfasse zukünftig Ladelösungen aus dem AC (Wechselstrom) und aus dem DC (Gleichstrom) Bereich.

EnerCharge hat bereits in den letzten Jahren auf Keba Ladelösungen gesetzt, wie auch Jens Winkler, bisheriger Geschäftsführer der EnerCharge GmbH, in einem Statement zum Ausdruck bringt: „Offen gesagt hätten wir uns keinen besseren Käufer vorstellen können. Seit fünf Jahren integrieren wir Keba Wallboxen in unsere Lösungen und schätzen sowohl Technologie als auch Qualität. Mit der Unterstützung aus Linz, werden wir unsere Schnelladetechnologie unter der Marke Keba nun noch schneller in die internationalen Märkte bringen und technologisch konsequent weiterentwickeln.“