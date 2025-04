260 Zusteller bearbeiten am größten Verbundstandort der Deutschen Post und DHL in Nürnberg ein Brief- und Paketaufkommen von wöchentlich mehr als einer Million Sendungen. Im Frühjahr 2018 fuhren die ersten StreetScooter-Elektrofahrzeuge durch Nürnbergs Straßen, um Sendungen CO 2 -emissionsfrei zum Kunden zu transportieren. 2018 umfasste die Zustellflotte 20 StreetScooter. Mittlerweile sind 60 E-Fahrzeuge am Standort in Mittelfranken unterwegs. Weitere sollen folgen.

Damit geht die DHL Group einen weiteren Schritt, um bis 2030 den Anteil der vollelektrischen Fahrzeuge von aktuell 40 Prozent auf mindestens 60 Prozent weltweit zu steigern. „Bei Deutsche Post und DHL ist Nachhaltigkeit kein Ziel, sondern ein Weg, den wir konsequent gehen. Als Unternehmen mit einer großen Fahrzeugflotte ist es unumgänglich, sich mit dem Thema E-Mobilität auseinanderzusetzen. So sind bei uns in der Niederlassung Nürnberg über 50 Prozent elektrische Fahrzeuge im Einsatz, die Sendungen CO 2 e-emissionsfrei zu unseren Kundinnen und Kunden bringen. In einigen Regionen können wir auf der letzten Meile bereits komplett nachhaltig zustellen. Darauf können wir sehr stolz sein“, erklärt Sascha Weigl, Abteilungsleiter Auslieferung Brief und Paket bei der Deutschen Post und DHL.