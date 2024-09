Er präsentierte sich dort von seiner besten Seite und zeigte seine Fähigkeiten in anspruchsvollem Gelände. Unter Anleitung erfahrener Instruktoren konnte man die vielseitigen Offroad-Modi des Fahrzeugs selbst erleben. Das 4x4-System des Duster ist für jedes Terrain gerüstet – ob Matsch, Sand oder Schnee, der Allradantrieb passt sich automatisch den Gegebenheiten an und sorgt für maximale Traktion und Sicherheit. Ein herausragendes Feature des Duster 4x4 ist die Bergabfahrhilfe, die das Fahrzeug auf steilen Abfahrten kontrolliert. Dieses System sorgt dafür, dass der Fahrer die Geschwindigkeit präzise steuern kann, ohne ständig bremsen zu müssen, was auf schwierigem Terrain besonders nützlich ist. Der Duster hält die Geschwindigkeit automatisch zwischen 5 und 30 km/h – auch im Rückwärtsgang. So können Fahrer und Beifahrer sich voll auf das Lenken konzentrieren. Und: Mit einer Bodenfreiheit von 217 mm und Böschungswinkeln von bis zu 31° vorne und 36° hinten meistert der Duster selbst anspruchsvollste Hindernisse. Das neue All-Road-Info-System auf dem 10,1-Zoll-Display liefert Echtzeitinformationen zu Seitenneigung, Steigung und Gefälle sowie zur Kraftverteilung auf die Achsen – ideal für den Einsatz im Gelände. Wir waren begeistert – viel Auto und Leistung zu einem mehr als akzeptablen Preis. Denn der startet bei € 24.490,- in der Allradversion.