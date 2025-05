Auf dem Campus des African Centre of Excellence for Sustainable Cooling and Cold-chain (ACES) in Kigali, Ruanda, wurde eine von Carrier Transicold gespendete Kühlbox offiziell übergeben. Diese ist ausgestattet mit den leistungsfähigen Kühlaggregaten Supra® HE 6 und Citimax® 280 Fresh sowie Telematikgeräten, einschließlich der vernetzten Kühlkettenlösung Lynx Fleet von Carrier Transicold.

Die bereitgestellte Ausrüstung bietet den Teilnehmenden der ACES-Programme einen erheblichen Mehrwert. Sie ermöglicht es den Auszubildenden und zukünftigen Ausbildern, praxisnahe Erfahrungen im Bereich der Transportkühlung zu sammeln. Darüber hinaus erhalten Ausbilder umfassende Möglichkeiten, Schulungen zu Service, Wartung und Nutzung moderner Kühlkettenlösungen durchzuführen. Besonders die Lynx-Fleet-Plattform unterstützt sie dabei, zentrale Aspekte wie Frachtsicherheit, Flottenmanagement und präzise Temperaturkontrolle zu vermitteln.

Victor Calvo, Vice President & General Manager, International Truck Trailer bei Carrier Transicold, betonte die Bedeutung der Partnerschaft:

"Wir wissen, wie wichtig die Kühlkette ist, um Verluste verderblicher Waren zu minimieren und Treibhausgasemissionen zu verringern. Und wir sind uns auch der Bedeutung für die Optimierung der landwirtschaftlichen Aktivitäten bewusst. Wir freuen uns auf den weiteren Ausbau von Kapazitäten und, zur Entwicklung einer nachhaltigen Kühlkette in Ostafrika beizutragen."

Carrier Transicold hat im Rahmen dieser Zusammenarbeit etwa 450 Stunden intensiver Schulungen durchgeführt. Mehr als 65 Teilnehmer wurden bislang qualifiziert, sowohl über die regulären ACES-Kurse als auch durch spezielle SPOKE-Sitzungen (Specialized Outreach and Knowledge Establishment) in Kenia. Diese Veranstaltungen bieten praxisnahe Einblicke in moderne Lösungen für Straßentransportkühlung, vernetzte Systeme sowie Best Practices in der Kühlkette und im Vertrieb.

Professor Toby Peters, Direktor des Centre for Sustainable Cooling sowie Professor an der University of Birmingham und der Heriot-Watt University, unterstrich die Bedeutung der Initiative:

"Kühlung und Kühlkette gehören zur nationalen kritischen Infrastruktur. Durch ACES bringen wir das Know-how verschiedener Disziplinen und kommerzielle Partner zusammen und entwickeln Schulungen, die aufzeigen, wie sich integrative, gerechte und nachhaltige Kühl- und Kühlkettenlösungen bereitstellen lassen."

Die Zusammenarbeit legt einen Schwerpunkt auf die Bildung von Landwirten über den Nutzen effizienter Kühlkettenlösungen nach der Ernte. Solche Systeme sind entscheidend, um Lebensmittelverluste zu verringern und die Effizienz in der Lebensmittellogistik zu steigern.

Mit dieser Initiative unterstützt Carrier Transicold die Erreichung seiner Ziele für 2030, die unter anderem die Verbesserung der Ernährungssicherheit und die Förderung von Nachhaltigkeit durch Bildungsprogramme und klimaresiliente Maßnahmen umfassen.