Der belgische Konzern Umicore ist nicht nur für VW ein wichtiger Partner auf dem Weg zu besseren Batteriezellen. Er ist weltweit einer der führenden Anbieter von Kathoden- und Anodenmaterialien. Allein „die Kathode macht in etwa 50 Prozent der Kosten aus“, sagte Son. Zudem ist sie für rund 60 Prozent des CO2-Fußabdruckes einer Batterie verantwortlich. Neue Materialien sollen beides, Kosten und CO2-Ausstoß, senken und die Recyclingfähigkeit von Batteriezellen verbessern. Außerdem kann ein teilweiser Ersatz von Graphit durch Silizium bei den Anoden die aktuell hohe Lieferabhängigkeit von China mindern. Bei der Kathode dagegen arbeitet Umicore unter anderem am Ersatz von Kobalt durch das billigere Mangan.



Thermomanagement und Schnellladen



Eine besondere Bedeutung kommt dem Thermomanagement zu, wenn es um sicheres Schnellladen und Lebensdauer von Batterien geht. Beim Schnellladen können etwa laut Shell bis zu 20 Kilowatt an Wärmeenergie in der Batterie entstehen. Beim Umgang mit dieser Wärmeenergie nützt Shell seine lange Erfahrung mit Kühlflüssigkeiten für Trafos oder große Rechenzentren.



Laut Volker Null zeigten Tests mit Shells immersivem Thermalmanagement deutliche Vorteile betreffend Brandgefahr und Alterungsschäden durch Schnellladen. Der Start erfolgte in der Luxusklasse, etwa im Mercedes-AMG GT 63 S E oder im McLaren Speedtail Hybrid. Aber auch im Massensegment lassen sich durch eine verbesserte Flüssigkeitskühlung wie etwa durch flexible Kühlführungen (Flex Cooler) große Kundenvorteile bei Reichweite, Schnellladefähigkeit und Lebensdauer der Batterien erreichen, wie Stefan Gaigg, Geschäftsführer von Miba Battery Systems in Oberösterreich, zeigte.