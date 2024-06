Die Gründung des Joint Ventures von Accelera von Cummins, Daimler Trucks & Buses US Holding LLC und PACCAR ist abgeschlossen. Unter dem Namen "Amplify Cell Technologies" möchte es die Produktion von Batteriezellen und die Batterieversorgungskette in den Vereinigten Staaten lokalisieren. Einer Pressemitteilung zufolge beginnt Amplify in Kürze mit dem Bau einer Fabrik mit einer Kapazität von 21 Gigawattstunden (GWh) in Marshall County, Mississippi. Diese soll mehr als 2.000 Arbeitsplätze in der amerikanischen Fertigungsindustrie schaffen. Der geplante Start für die Produktion vor Ort ist 2027.

Amplify Cell Technologies ernannte Kel Kearns zum neuen Chief Executive Officer. Kearns wird Amplify dabei unterstützen, differenzierte Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) Batteriezellen herzustellen, die einen Mehrwert für die nordamerikanische Kunden im Nutzfahrzeugbereich schaffen sollen. Kearns verfügt über eine langjährige Karriere in der Automobil- und Fertigungsindustrie und arbeitete in unterschiedlichen Positionen, wobei er sich zuletzt auf die Produktion von Grossserien von Elektrofahrzeugen konzentriert hat.



Accelera, Daimler Truck und PACCAR besitzen jeweils 30 Prozent des Unternehmens. EVE Energy fungiert als Technologiepartner mit 10 Prozent Eigentumsanteil und bringt sein führendes Knowhow in der Gestaltung und Herstellung von Batteriezellen in das Joint Venture ein. EVE Energy ist ein weltweit führender Technologieanbieter für die Herstellung von LFP-Batteriezellen für die Fahrzeugindustrie.