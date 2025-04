Amazon erweitert seine Flotte an elektrischen Lieferwagen als auch an elektrischen LKW. Im Rahmen dessen hat das Unternehmen in Europa eine Großbestellung von mehr als 200 neuen Elektro-LKW des Modells eActros 600 von Mercedes-Benz Trucks aufgegeben. Das ist Amazons bislang größte Investition in elektrische LKW, wie das Unternehmen mitteilt.

Wie der Onlineversandhändler berichtet, lieferten Amazon und seine Lieferpartner im Jahr 2023 weltweit über 680 Millionen Pakete mit mehr als 24.000 Elektrofahrzeugen aus. In den kommenden Jahren investiert Amazon eigenen Angaben zufolge europaweit über 1 Milliarde Euro in die Elektrifizierung und Dekarbonisierung seines Transportnetzwerks, davon mehr als 400 Millionen Euro in Deutschland.

In Zukunft sollen über 1.500 E-LKW in Amazons europäischem Transportnetzwerk eingesetzt werden, davon mehr als 500 in Deutschland. Die bestellten eActros 600 werden ab 2025 das Transportnetzwerk von Amazon ergänzen. Mehr als 140 der neuen E-LKW werden in Großbritannien und mehr als 50 in Deutschland eingesetzt, zusätzlich zu den 38 E-LKW, die seit Ende 2024 bereits auf europäischen Straßen unterwegs sind.