Nach seinem Studium startete Schaefer 2012 bei der Volkswagen Group China. 2017 wechselte Schaefer zur TRATON Group, wo er verschiedene leitende Positionen im Controlling innehatte.

Ab 2018 verantwortete er als Head of Common Projects Controlling bereichsübergreifende Finanzprojekte und wirkte auch am TRATON Börsengang mit. Von 2021 bis 2023 leitete er das Crossfunctional & Project Controlling, bevor er 2024 die Rolle als Head of Portfolio Controlling and Process & Methods übernahm.