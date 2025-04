Mit Wirkung zum 1. Februar 2025 erfolgt ein Wechsel in der Geschäftsführung des Verbundes PIA (Porsche Inter Auto) Wien. Michael Quehenberger wird als Nachfolge die Agenden von Peter Herget übernehmen.

Michael Quehenberger gilt als erfahrener Branchenkenner und blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im In- und Ausland zurück. In seiner letzten Position war er Hauptabteilungsleiter Marketing und Vertrieb in der Porsche Bank und Geschäftsführer des VVD (Volkswagen Versicherungsdienstes). In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Harald Feilhauer.

Quehenberger wird die Funktion als Verbundgeschäftsführer gemeinsam mit Martin Märkl verantworten, der im Verbund PIA Wien für den Bereich Aftersales zuständig ist.

