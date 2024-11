Zum 4. November 2024 nahm Andreas Klein seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Gigant GmbH in Dinklage auf. Der diplomierte Maschinenbau-Ingenieur war zuvor langjährig in diversen funktionsübergreifenden Leitungsfunktionen bei dem Automobilzulieferer ZF tätig, unter anderem in China und den USA.

Bei der Schmitz Cargobull AG war Klein von 2015 bis 2018 in leitender Funktion beschäftigt. Anschließend konzentrierte er sich als Berater auf die Fokusbranchen Automotive und Manufacturing.