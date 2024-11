Citroën Österreich verstärkte per 1. November sein Führungsteam im Bereich Marketing mit Benedikt Peter als Marketing & Commercial Action Manager.



Peter verantwortete zuvor als Leiter der Trainingsabteilung alle Sales-, Aftersales- und Technik-Schulungen für die Stellantis-Marken in Österreich. Er verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Projektmanagement, Training und Händlernetzentwicklung.