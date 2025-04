Im Zuge des Forschungsprojekts untersuchten die Beteiligten auch Wege, den eigentlichen Transport zu vereinfachen. Die Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten umfassen häufig mehrere hundert Seiten, da für verschiedene Streckenabschnitte Sonderanforderungen festgelegt werden. So können die Behörden etwa vorschreiben, auf welchen Fahrspuren der Transport durchzuführen ist. Daher wurde ein bereits bestehendes Navigationssystem des Projektpartners Sommer GmbH & Co. KG erweitert.

„Bislang war eine manuelle Digitalisierung und Integration des Genehmigungsbescheides in das Navigationssystem erforderlich. Dies geschieht nun weitgehend automatisch. Auf dem Display erscheinen Hinweise zu Geschwindigkeit, Höhenbegrenzungen oder zur Positionierung der Begleitfahrzeuge. Das System ist in 13 Sprachen verfügbar und kann unter Umständen ansonsten erforderliche Dolmetscherinnen und Dolmetscher ersetzen“, erläutert Helga Sommer, Geschäftsführerin der Sommer GmbH & Co. KG. In besonders kritischen Engstellen kommt ein neuer Betriebsmodus für die Feinlokalisierung zum Einsatz, der sich auf die vorher ermittelten digitalen Abbilder von Straße und Fahrzeug stützt.

„Vorab wird eine kollisionsfreie Ideallinie ermittelt, die während der Fahrt als Referenz dient. Das System bestimmt die aktuelle Lage des Transportes und berechnet eine Lenkempfehlung“, sagt Ulrich. Zudem experimentierten die Projektpartner mit Augmented Reality (AR). Dabei sieht der Fahrer durch eine AR-Brille die Straße und zudem am unteren Bildrand Fahrhinweise aus den Ergebnissen der Feinlokalisierung. Die Forschungsergebnisse werden nun im Produktportfolio der Sommer GmbH & Co. KG zur Marktreife gebracht.