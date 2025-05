Der vSECC.MCS richtet sich an Ladeinfrastrukturherstellende, die serienfähige MCS-Ladelösungen entwickeln wollen. Nach einer etwa einjährigen Erprobungsphase bei Pilotkundinnen und Pilotkunden, in der der Controller unter realen Einsatzbedingungen in unterschiedlichen Systemumgebungen getestet wurde, wurde das Produkt weiter optimiert. Rückmeldungen aus diesen Praxistests flossen direkt in die Weiterentwicklung ein. Die für die Serienreife notwendigen EMV-Messungen (elektromagnetische Verträglichkeit) an den finalen Prototypen wurden erfolgreich abgeschlossen. Die erste Auslieferung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.