„Mit diesem neuartigen Kühlmodul erweitert Mahle sein Produktportfolio für intelligente Ladelösungen und setzt dabei neue Maßstäbe in der Ladeinfrastruktur für Elektrolastwagen und elektrische Schwerlastfahrzeuge“, sagte Christian Küchlin, Vice President Mahle Industrial Thermal Systems.

Das modulare Kühlmodul kann zudem in Schnellladesystemen für PKW und leichte Nutzfahrzeuge, in maritimen Anwendungen oder für Schienenfahrzeuge eingesetzt werden. Bei Ladesystemen für PKW und leichte Nutzfahrzeuge sind Schnellladeleistungen von bis zu 500 kW möglich. Das Kühlmodul, bestehend aus Wärmetauschern, Pumpen und Lüftern, kann auch in diesem Fall gemäß Kundenwunsch und vorhandenem Bauraum angepasst werden.