EasyGo hat in den vergangenen Jahren vor allem das Ladenetz in ländlichen Gebieten Irlands massiv ausgebaut. Dadurch wird auch in abgelegeneren Regionen eine verlässliche Ladeinfrastruktur verfügbar – ein wichtiger Beitrag zur Beseitigung der sogenannten „Reichweitenangst“. Das Netzwerk umfasst eine breite Auswahl an Standorten: von Touristenattraktionen über Veranstaltungsorte bis hin zu kleineren lokalen Betrieben. Kundinnen und Kunden von DKV Mobility können die Stationen bequem mit der DKV Card +Charge oder über die DKV Mobility App nutzen.