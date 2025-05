„Die gerechte, sichere und weitsichtige Nutzung des begrenzten öffentlichen Raums ist uns ein zentrales politisches Anliegen. Mit den neuen Grätzl-Ladezonen gehen wir in der Josefstadt einen wichtigen Schritt in Richtung zeitgemäßer Verkehrspolitik“, sagt Bezirksvorsteher Martin Fabisch. „Damit entlasten wir sowohl die lokale Wirtschaft als auch die Anwohnerinnen und Anwohner – mit einer einfachen, aber äußerst wirkungsvollen Maßnahme.“

Grätzl-Ladezonen dürfen von Montag bis Freitag (werktags) von 07.00 bis 19.00 Uhr und Samstag (werktags) von 07.00 bis 13.00 Uhr verwendet werden. Außerhalb dieser Zeiten kann die Zone unter Berücksichtigung der Kurzparkzonenregelung zum Parken genutzt werden. Die ersten drei Grätzl-Ladezonen befinden sich nun in der Josefstädter Straße auf Höhe der Hausnummern 30, 57 und 65. Weitere Zonen sind bereits sowohl im 8. Bezirk als auch in weiteren Bezirken in Planung.