Vor etwa zwei Jahren stellten Analysten der Hamburger Statista GmbH fest, dass mehr als ein Drittel der Fuhrparks in Deutschland aus nicht mehr als neun Fahrzeuge bestehen – eine typische Größe für mittelständische Handwerks-, Industrie- und Servicebetriebe, deren Flotten häufig aus Kastenwagen, Lieferwagen und Pkw bestehen.

Laut Marktbeobachtungen von TachoEASY ziehen immer mehr dieser Unternehmen den Einsatz telemetrischer Fuhrpark-Management-Systeme in Betracht. Diese Lösungen können bereits ab fünf Fahrzeugen eine Vereinfachung von Aufgaben wie Tourenplanung, Auftragsmanagement, Kundenpflege und Lieferkettenoptimierung bieten und bei konsequenter Nutzung zu Kostenreduktionen führen.

Wie in einer Aussendung erklärt wird, bietet das digitale FM-System "BlueLOGICO" von TachoEASY nicht nur telemetrische Navigations- und Ortungsfunktionen, sondern unterstützt auch eine sinnvolle Arbeitsorganisation. So erweise es sich als praktisches Werkzeug zur kostensparenden Verwaltung von Fuhrparks. Darüber hinaus verbessere es die Ergonomie am Arbeitsplatz und lasse sich dank seiner modularen Struktur problemlos an die spezifischen Anforderungen von Unternehmen und Branchen anpassen.