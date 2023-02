Mit den ersten Eigenkonstruktionen kommt die Erfahrung. Mit der Erfahrung das Selbstvertrauen. Fliegl Fahrzeugbau erarbeitet sich einen Namen in der Branche, wird ernst genommen, spürt zunehmende Akzeptanz. Die Stückzahlen gehen nach oben, das Unternehmen kann sich etablieren. „Wir haben an uns geglaubt und uns weiter entwickelt“, so Helmut Fliegl.

Zum Beispiel in Punkto Nachhaltigkeit, die in den 1990er Jahren im Nutzfahrzeugbau noch kaum ein Thema ist. Fliegl leistet auf diesem Gebiet Pionierarbeit: Der Leichtbau hält Einzug in die Produktentwicklung, Fliegl prägt den Begriff „Green Road“. Einsparung beim Gewicht bedeutet automatisch geringere CO2-Emissionen. „Über unsere Auflieger „mit Löchern“ hat man gelacht“, erzählt Helmut Fliegl. „Heute gibt es auf der Welt kein gewichtsoptimiertes Fahrzeug ohne Löcher.“

2005 stellt das Unternehmen die Weichen weiter Richtung Zukunft. Mit der Eröffnung seines Werks II baut Fliegl die Kapazitäten in der Großserienfertigung deutlich aus. In einer der modernsten Trailerproduktionsanlagen Europas laufen Pritschen- und Planensattel, Containerchassis und Sattelkipper vom Band. Und auf dem Dach: über 4000 Solarmodule. Mit dieser großflächigen Photovoltaikanlage und mehreren Blockheizkraftwerken erzeugt Fliegl das Dreifache der Energie und Elektrizität, die die eigene Produktion, Verwaltung etc. benötigen.

2008 erreicht die allgemeine wirtschaftliche Krise auch den Nutzfahrzeugbau. Die Nachfrage geht zurück, die Absatzzahlen sinken. Dennoch entscheidet sich Helmut Fliegl gegen Personalabbau. Mit seiner Mannschaft in Triptis arbeitet er weiter an innovativen Fahrzeugkonzepten, profitiert von dem Standing, das er sich über die Jahre im Wettbewerb erarbeitet hat und positioniert sich in den Lücken, die sich im Wettbewerb auftun. In dieser Zeit präsentiert Fliegl Trailer unter anderem sein Vario Kipp Chassis mit Containerverschiebung, den sechsfach ladungssicherungszertifizierten Baustahlmattensattel und den Compact Coni light, einen neuen Zweiachs-Sattelkipper.