Welche sind die wichtigsten Hürden, die es zu meistern gilt, um Kunden die Elektromobilität in Zukunft noch schmackhafter zu machen und den Umstieg zu erleichtern?

Ein entscheidender Faktor ist nach wie vor die Reichweitenangst. Viele Kunden fragen sich nämlich, ob ihre Batteriekapazität ausreicht, um die täglichen Aufgaben zu erfüllen. Und in den meisten Fällen tut sie dies absolut. Die Angst, nicht genug Reichweite zur Verfügung zu haben, ist also völlig unbegründet. 120- bis 150 km täglich fahren unsere Kunden, mehr nicht. Die nächste Sorge betrifft das Netz an Ladestationen - simpel ausgedrückt: wo lädst Du dein Fahrzeug? Was wir unseren Renault Firmenkunden hier speziell anbieten ist ein Komplettservice aus einer Hand – Stichwort Mobilize Power Solution -, welches wir gemeinsam mit ihnen erarbeiten.