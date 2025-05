In seiner Eröffnungsrede forderte Dr. Roman Stiftner, Präsident der BVL Österreich, Europa auf, wieder aktiver Gestalter auf dem globalen Spielfeld zu werden. „Europa darf nicht länger Zuschauer sein, sondern muss eigene Spielzüge entwickeln – durch unabhängige Infrastruktur, gesicherte Rohstoffversorgung und Technologieoffensiven.“ Stiftner sprach von einem „Schachspiel der Weltmächte“, bei dem Europa nicht länger nur debattieren und regulieren dürfe.

Während die USA auf militärische und maritime Stärke, und China auf Rohstoffkontrolle und logistische Dominanz setzen, verliere Europa zunehmend an Dynamik – zu oft verhaftet in Debatten und Diskussionen über Nachhaltigkeit, CO₂-Grenzwerte und Richtlinien, statt in global ausgerichteten Strategien. Damit Österreich und Europa am Weltmarkt wieder wettbewerbsfähig wird, forderte Stiftner die rasche Umsetzung wirksamer Maßnahmen und eine Abkehr von der Symbolpolitik.