DKV Mobility hat seine Nachhaltigkeitsstrategie ferner im Bereich der Förderung der Geschlechtervielfalt sowie im Bereich Corporate Citizenship weiter vorangetrieben. Frauen stellten 2024 fast die Hälfte der Belegschaft, und rund 38 Prozent der Führungspositionen waren weiblich besetzt.

Zur Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen hat DKV Mobility inzwischen über 3.100 NGO Cards +Charge (Servicekarten ohne Kartengebühr) an mehr als 300 gemeinnützige Organisationen ausgegeben. Beim dritten jährlichen Community Day engagierten sich über 450 Mitarbeitende in acht Städten und unterstützten 33 Projekte, die etwa 2.500 Menschen in den lokalen Gemeinschaften positiv beeinflussten.