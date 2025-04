Go-Maut-Tarif seit 1. Jänner 2025 : Für Busse gilt ein neuer, eigener Mauttarif

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Seit Jahresbeginn gilt in Österreich der neue Go-Maut-Tarif für Busse, der 25 Prozent günstiger ausfällt als der Tarif für andere Fahrzeuge. Der CO₂-Ausstoß fließt nun als drittes Kriterium in die Mautberechnung ein, was für LKW und Busse unterschiedliche Tarife bedeutet. Die Fahrzeugart Bus wird dadurch nachweispflichtig.