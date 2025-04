Ein leistungsstarkes FM-System wie BlueLOGICO® ermöglicht es einem Fuhrparkbetreiber nicht nur, seine Fahrzeugflotte effizient zu steuern, sondern stellt ihm auch eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, mit denen er seine Betriebskosten senken kann. Als besonders relevant erweisen sich dabei jene Analysetools, mit denen sich erhebliche Einsparungen bei den Spritkosten realisieren lassen. Denn über den grundsätzlichen Vorteil eines telemetrischen FM-Systems hinaus, alle Fahrzeuge in jeder Situation und bei jeder Verkehrslage die kürzeste Route fahren zu lassen, bietet BlueLOGICO® den Disponenten eines Logistik-Dienstleisters zwei sofort einsetzbare Funktionen mit hohem Spritspar-Potenzial: Die Ad-Hoc-Planung und die Fahrstil-Optimierung. Bei konsequenter Anwendung lassen sich damit pro Quartal schnell Spritverbrauchs-Reduzierungen in der Höhe zweistelliger Prozentwerte erreichen. Der Anwender von BlueLOGICO® leistet damit zugleich einen Beitrag zu Ressourcenschonung und Klimaschutz und unterstützt die Realisierung nachhaltiger Lieferketten.

Die Ad-Hoc-Planung von BlueLOGICO® versetzt den Disponenten in die Lage, binnen Sekunden auf wechselnde Rahmenbedingungen einer Tour zu reagieren – etwa auf neue Verkehrslagen, kurzfristig freie Ladekapazitäten oder spezielle Kundenwünsche. Hinsichtlich des Spritsparens heißt das: Kilometerlange Umwege, teure Leerfahrten oder der Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge lassen sich vermeiden. Kommt außerdem das Software-Modul Treibstoffauswertung zum Einsatz, kann identifiziert werden, wo, wann und aus welchem Grund Sprit verloren ging. Auch Treibstoff-Diebstähle lassen sich damit nachweisen.

Ein wichtiger Faktor für die Senkung des Spritbedarfs ist auch die Fahrstil-Analyse von BlueLOGICO®. Sie lässt den Disponenten erkennen, wann und warum welche Fahrer besonders verbrauchsintensiv agieren. Übermäßige Beschleunigungen, unnötige Standlaufzeiten, ungeschicktes Stopp-and-Go-Verhalten mit zu starkem Bremsen (Harsh Braking) oder Defizite beim vorausschauenden Fahren – solche und viele weitere Optimierungspunkte bringt die Fahrstil-Analyse zum Vorschein. Daraus wird deutlich, für welche Fahrer ein Training angebracht ist und welche Routen die Spritkosten in die Höhe treiben. Über die DriverDisplays können die Fahrer selbst kontrollieren, ob und wie sich ihr Fahrstil verbessert. Zudem gibt ihnen BlueLOGICO® am Tablet im Lkw konkrete Hinweise darauf, wie sie ihren Fahrstil optimieren können.

Kundenbefragungen von TachoEASY haben ergeben, dass viele Spediteure ihre Treibstoffkosten dank der Analysetools von BlueLOGICO® schon in den ersten Quartalen der Anwendung um bis zu 20 Prozent senken konnten. In Einzelfällen liegen die Einsparungen noch höher und nähern sich der 30-Prozentmarke. Mit seinen Spritspar-Funktionen bietet das telemetrische FM-System BlueLOGICO® von TachoEASY den Spediteuren und Transporteuren also einen direkt messbaren Mehrwert, der gerade bei größeren Flotten stattliche Dimensionen erreichen kann.