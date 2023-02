Die Fachgruppe Güterbeförderer in der WKÖ berichtet mit Verweis auf den ungarischen Verband MKFE darüber, dass das ungarische Ministerium für Innovation und Technologie kurzfristig eine teilweise Aufhebung bzw. Änderung der Fahrverbote für Fahrzeuge über 7,5 t hzG verkündet hat. (Wegen des ungarischen Nationalfeiertags am 20. August 2021 ist das aktuelle Wochenende in Ungarn - ein "langes" Wochenende).