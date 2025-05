Die Kombination von Sale & Rentback mit einem Refurbishment der Trailer biete eine wirtschaftlich wie ökologisch überzeugende Lösung. Bestandsauflieger werden kosteneffizient und ressourcenschonend in einen neuwertigen Zustand versetzt. Vermieter TIP übernimmt die Generalüberholung in den eigenen Werkstätten. Art und Umfang der Maßnahmen sind individuell anpassbar und reichen von kleineren Reparaturen bis zur vollständigen Aufarbeitung. Die Nutzungsdauer der Trailer verlängert sich deutlich, während das Ausfallrisiko sinkt. Darüber hinaus wird das künftige Wartungskostenrisiko auf den Vermieter übertragen und die Total Cost of Ownership (TCO) nachhaltig gesenkt. Vermieter TIP bietet diesen Service in seinen eigenen Werkstätten an, wobei Art und Umfang der Generalüberholung variabel sind. Verschiedene Aufarbeitungsmodelle sind umsetzbar – von kleinen Reparaturen bis hin zu einer vollständigen Überholung der Auflieger. Durch das Refurbishment wird Nutzungsdauer der Auflieger verlängert, das Ausfallrisiko sinkt und das zukünftige Wartungskostenrisiko an den Vermieter ausgelagert - die Total Costs of Ownership (TCO) werden reduziert. Die Generalüberholung verringert den Bedarf an Neufahrzeugen, spart damit Rohstoffe und Energie, und senkt den CO₂-Fußabdruck. Durch diesen Ansatz wird ein nachhaltiges Flottenmanagement mit wirtschaftlichen Vorteilen kombiniert und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gestärkt.