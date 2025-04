Ein entscheidender Vorteil des Refurbishments ist die erhebliche Kosteneinsparung gegenüber der Anschaffung neuer Fahrzeuge. Mit geringeren Investitionsausgaben werden Bestandsflotten in einen technisch neuwertigen Zustand versetzt, der in puncto Sicherheit und Zuverlässigkeit mit neuen Fahrzeugen mithalten kann. Unternehmen, die auf Full-Service-Mietmodelle setzen, profitieren besonders von der Kombination aus Refurbishment und dem Sale-and-Rent-Back-Modell: Hierbei verkaufen Flottenbetreiber ihre Auflieger an einen Vermieter wie die TIP Group und mieten diese nach der Überholung zurück. Diese Strategie senkt die Wartungskosten, setzt Kapital frei und reduziert die monatlichen Flottenkosten durch geringere Mietraten.