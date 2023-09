Im Rahmen der Ausschreibung der BBG stellte sich kurz vor dem Jahreswechsel 2022/23 heraus, dass die Software von TachoEASY den umfangreichen Anforderungskatalog der Bundesbeschaffungsgesellschaft am besten abdeckt. Es folgten Wochen und Monate intensiver Programmier- und Entwicklungsarbeit, in denen die Software-Ingenieure von TachoEASY damit begannen, die Systemlösung PSK II Austria an die konkreten Anforderungen der österreichischen Polizeibehörden anzupassen. Die Voraussetzungen für eine zügige Umsetzung waren dabei von Anfang an geradezu ideal: Die TachoEASY-Experten konnten direkt auf das Knowhow ihrer deutschen Kolleginnen und Kollegen vom Softwarebüro Zauner GmbH & Co KG zurückgreifen, die die Software bereits seit mehreren Jahren als Werkzeug für die digital unterstützte Verkehrskontrolle betreuen. Heute ist die Adaptierung bereits weitgehend abgeschlossen und der Termin für den Rollout von PSK II Austria näher rückt.



Mit der Einführung von PSK II Austria steht der österreichischen Exekutive eine der derzeit führenden Systemlösungen für den Abgleich und die Auswertung von Fahrer- und Fahrzeugdaten im Rahmen von Verkehrskontrollen zur Verfügung. Der Leistungsumfang der Software umfasst alle Funktionen und Dienste, die Polizistinnen und Polizisten benötigen, um effiziente Verkehrskontrollen durchführen zu können. Neben Funktionen zur Erfassung aller relevanten Daten und Analysetools zur Erkennung von Verstößen und Manipulationen bietet PSK II Austria alles, was zur raschen Erstellung von Akten und Anzeigen notwendig ist: Rasche Datenaufbereitung, Visualisierung von Kontrollergebnissen, intuitive Menüführung – dies und vieles mehr wird die Arbeit der Beamten spürbar vereinfachen. Die Rechts- und Beweissicherheit der Auswertungen ist gewährleistet, da die Adaptierung der Software an die österreichischen Gegebenheiten konsequent auf Basis der aktuellen Rechtsprechung erfolgt.