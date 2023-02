Als die letzte weitreichende Pandemie über die Welt einbrach, folgten im Anschluss Jahre der Euphorie. Die Ausrottung der Spanischen Grippe läutete mit den Goldenen Zwanzigern ein Jahrzehnt des wirtschaftlichen und innovativen Aufschwungs ein und die Geschichte wiederholt sich offensichtlich mal wieder: Das Kieler Institut für Weltwirtschaft sagt für Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 3,1 Prozent im Jahr 2021 und von 4,5 Prozent im Jahr 2022 voraus. Hingegen lässt sich in besonders stark Corona-geschädigten Euro-Südstaaten wie Spanien und Italien, die noch dazu über eine weniger widerstandsfähige Industrie verfügen, nicht mit einer so schnellen Erholung rechnen. In einer globalisierten Welt ist wirtschaftlicher Aufschwung allerdings immer auch an starke Handelspartner gebunden. Sind diese in der direkten Nachbarschaft nicht mehr zu finden, müssen sich deutsche (und auch österreichische) Unternehmen in der Ferne umsehen – auch wenn dies aus der logistischen Komfortzone namens Zollunion führt. Der erste Blick fällt naturgemäß immer auf den Wachstumsmarkt Asien, wo beispielsweise China nach eigenen Aussagen mit einer Steigerung um 18 Prozent das größte Wirtschaftswachstum seit 30 Jahren verzeichnet – doch auch die USA wollen nicht zuletzt aufgrund der politischen Spannungen mit dem schon erwähnten Gegenspieler nach einer Talfahrt wieder oben anschließen.