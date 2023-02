Der Lkw-Hersteller MAN wälzt Pläne zur Schließung des Werks Steyr. Welche Auswirkungen hätte das auf den Logistikstandort Oberösterreich. Wären Sie selbst davon betroffen im High-and-Heavy-Geschäft?

Selbstverständlich sind wir in diesem Bereich davon betroffen. Aber der Logistikstandort Oberösterreich ist bis zum heutigen Tag noch immer der Motor der Logistik in Österreich. Da könnte man sagen, weil wir geografisch in der Mitte liegen – Nein, weil tolle Unternehmer und Unternehmerinnen hier sind, auch im General-Cargo-Bereich, die wirklich etwas bewegen. Und wie so oft im Leben, wenn so etwas tatsächlich passiert, dann wird jeder Unternehmer schauen müssen, welche Alternativgeschäfte er findet. Ein geschickter Unternehmer macht das. Wer den Kopf in den Sand steckt, den wird es am Ende nicht mehr geben, das ist immer so im Leben.

Kann es sein, dass wir es mit der Ökologisierung übertreiben? Es gibt Experten, die die Meinung vertreten, Europa würde damit eine Industrie ruinieren, die dann schlicht woanders wieder aufgebaut wird.

Da kann ich diesen Experten leider nur Recht geben. Wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir das geistige Know-how nicht verlieren. Gerade in unserer Branche: Wenn dieses ganze Elektro als einziges Mittel gesehen wird, ist das ein Fehler in meinen Augen. Man sollte wirklich alle Alternativen in Betracht ziehen. Wasserstoff ist für mich die Zukunft, übergangsmäßig auch LNG. Wenn man all diesen Technologien eine Chance gibt, dann werden wir nicht so schnell Arbeitsplätze verlieren. Denn es ist ein Unterschied, ob ich in einem Fahrzeug einen Motor verbaut habe, mit Getriebe und unzähligen Bauteilen für die es alle Zulieferer gibt, oder nur einen Elektromotor. Es wundert mich, dass das bisher medial noch nicht thematisiert wurde.

Ein Reizthema ist auch die bevorstehende NoVA-Erhöhung ab 1. Juli. Diese wird erstmals auch leichte Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor betreffen.

Über solch exorbitante Kostenerhöhungen wird der Endkunde mehr bezahlen müssen. Und eines hat das Internet gezeigt: Wenn dadurch letztendlich ein Tischler oder Maler teurer wird, dann engagiert sich der Endverbraucher einen Handwerker aus dem benachbarten Ausland. Hier schießt die Politik leider über das Ziel hinaus. Mir ist wichtig, dass die Arbeitsplätze in dem Land, in dem wir Steuern zahlen, bleiben.

Wir haben ja auch eine sehr junge Bundesregierung. Herr Kurz ist vielleicht halb so alt wie sie. Fehlt es da vielleicht manchmal schlicht an Erfahrung?

Meine 89jährige Mutter hat mir soeben beim Mittagessen das Gleiche gesagt. Glaubst Du, dass die jungen Burschen die gleiche Erfahrung haben, wie einer, der sich jahrzehntelang die Finger verbrannt hat? Das hat mir auch zu denken gegeben.

In der Logistik haben wir jetzt auch noch das Thema mit den Einreisebeschränkungen wegen Corona in Deutschland, teilweise mit einer Kaskade von Rückstaus bis nach Tschechien oder am Brenner in Italien. Ist das überhaupt der richtige Weg, so in die europäischen Lieferketten einzugreifen? Wer zahlt dafür am Ende die Zeche?

Bei unseren Kunden haben wir schon gesagt: wir erfassen die Mehrkosten und werden sie darlegen und dann müssen sie auch bezahlt werden. Wir, mit den dünnen Margen in der Transportbranche, können das jedenfalls nicht mehr schlucken. In der EU sind wir an einem Punkt angelangt, bei dem der linke Arm nicht mit dem rechten spricht. Wenn man sich ansieht, wie das gelaufen ist zwischen Bayern und Tirol – Wenn sich die beiden Herrn zusammengesetzt und miteinander gesprochen hätten, dann wäre vielleicht nicht dieser Blödsinn herausgekommen, dass man wie ein Aussätziger behandelt wird, wenn man aus Tirol kommt.