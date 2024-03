Frachtführer benötigen Lösungen, die ihre Handlungsfähigkeit sichern und gleichzeitig die Flottenkosten sowie das Investitionsrisiko unter Kontrolle halten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Vor diesem Hintergrund muss das Festhalten an einem eigenen Fuhrpark einmal mehr in Frage gestellt werden. Anpassungsfähige Mischflotten, aus Bestands-, Leasing- und Mietfahrzeugen, schaffen mehr Flexibilität und Kostentransparenz in konjunkturell schwierigen Zeiten. Besonders Mietlösungen gewinnen hier weiter an Bedeutung, da sie einerseits individuelle Vertragskonzepte ermöglichen und andererseits ein umfangreiches Servicepaket direkt mitliefern.