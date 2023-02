Inklusive einer vollelektrischen Version, die 2024 präsentiert werden soll. Es ist somit das erste elektrische Volumensmodell von Ford, welches in Rumänien produziert wird. Diese Investition wird unter anderem durch die gute Zusammenarbeit mit den lokalen Zulieferern sowie den Erfolg des rumänischen Ford Teams begründet. Mit der Produktion eines elektrischen Fahrzeuges ist Craiova das dritte Werk in Europa, welches Modelle mit diesem Antrieb herstellt.

Somit werden die jüngsten Investitionen – nach den Werken in Köln und in Kocaeli – fortgesetzt die erreichen sollen, den Ford Nutzfahrzeugkunden eine emissionsfreie Zukunft in Europa zu bieten. Im Februar verpflichtete sich Ford, seine gesamte Nutzfahrzeugpalette bis 2024 emissionsfrei anzubieten. Entweder vollelektrisch oder als Plug-in-Hybrid. Zwei Drittel des Nutzfahrzeugabsatzes von Ford werden bis 2030 voraussichtlich elektrifiziert sein. Selbstverständlich wird der Modellzuwachs im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge weiterhin auch mit modernsten Benzin- und Dieselaggregaten zu haben sein.