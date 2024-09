In wenigen Tagen trifft sich die Branche in Hannover zum persönlichen Austausch. Besucher*innen informieren sich über die Neuheiten in der Branche und finden Partner, um ihre Herausforderungen im täglichen Transportgeschäft gemeinsam anzugehen. Unter dem Motto „DRIVING MOBILITY“ stellt TIP seine kundenspezifischen Flottenlösungen vor. Mit seinen effizienten und alternativ betriebenen Mietfahrzeugen, nachhaltigen Wartungsansätzen, digitalen Serviceleistungen und Top-Gebrauchtfahrzeugen präsentiert TIP sein diversifiziertes Portfolio auf der Fachmesse und berät Transportunternehmen bei der Etablierung eines nachhaltigen Flottenmanagements.



