UTA Edenred baut sein Akzeptanznetz für alternative Kraftstoffe weiter aus und stellt die nachhaltige Diesel-Alternative HVO100 an über 1.800 Tankstellen in 15 Ländern Europas für UTA Kunden bereit. Wie der Mobilitätsdienstleister in einer Aussendung berichtet, stehen UTA-Kunden in Deutschland jetzt rund 100 Stationen mit HVO100 zur Verfügung.

Das HVO100-Netz des Anbieters erstreckt sich neben Deutschland auf Österreich, die Niederlande, Belgien, Italien, Spanien, Irland, die Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden. „Wir machen die Mobilität unserer Kunden in Deutschland und ganz Europa nicht nur einfach, sondern unterstützen sie auch bei der Transformation zu nachhaltiger, umweltverträglicher Mobilität“, sagt Lukas Schneider, Commercial Director EMEA bei UTA Edenred. „Unser großes und kontinuierlich wachsendes HVO100-Netz leistet dazu einem wichtigen Beitrag.“

