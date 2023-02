Moderne Nutzfahrzeuggetriebe müssen zuverlässig funktionieren, sehr lange halten und Schwerstarbeit mit äußerster Präzision verrichten: Deswegen sind im Reparaturprozess nicht nur fundiertes Fachwissen und ein professionelles Diagnosemanagement unerlässlich, sondern auch die beste Produktqualität wie sie nur ein OE-Hersteller bieten kann.

Da Nutzfahrzeuggetriebe bauartübergreifend täglich hohen Belastungen ausgesetzt sind, können Fehlbedienung, defekte Peripherieteile am Fahrzeug oder mangelnde Wartung zu Schäden und damit zu teuren Reparaturen führen. In vielen Fällen handelt es sich dabei erst einmal nur um verschlissene Kleinkomponenten, welche bei der Reparatur ausgetauscht werden. Ein Ausfall kann jedoch kostspielig werden, daher ist eine regelmäßige Wartung empfehlenswert, lässt sich so die Schadenshöhe meist begrenzen.

Um die Suche nach dem richtigen Ersatzteil - zum Beispiel Komponenten wie Planetenträger, Vorgelegewelle, Doppelrad, Schiebemuffe, Kegelräder, Synchron-Ringe oder Zahnräder für eine erweiterte Bandbreite an Getrieben - möglichst einfach zu gestalten, bietet ZF Aftermarket den Kunden einen Katalog, der auf dem Online Portal bei den Service-Informationen und Montage-Hinweisen zu den einzelnen Produkten verlinkt ist. Von dort kann das stetig aktualisierte Dokument heruntergeladen werden, um mithilfe von Explosionszeichnungen sowie Originalnummern die Identifikation des notwendigen Ersatzteils für die Reparatur eines Nfz-Getriebes zu unterstützen.

Neben den erwähnten Getriebeteilen sind unter der Marke ZF in diesem Bereich außerdem Ölfilter sowie ZF-Ecofluid M für den Getriebe­ölwechsel erhältlich. Für mehr Effizienz bei der Reparatur werden zudem entsprechende Reparaturkits angeboten. Mit den montagefertigen Sachs-Komplettsets für Ausrückgabeln lassen sich zudem Probleme mit Ausrücksystem vergleichsweise schnell beheben. Für den perfekten Bedienkomfort bei besonders geringem Verschleiß beim Ein- und Auskuppeln sowie beim Schalten sorgt derweilen Sachs ConAct – das pneumatische Kupplungsbetätigungssystem.

Die korrekte Funktion aller Bauteile eines Getriebes und ihr optimales Zusammenspiel ist für ein einwandfreies Funktionieren des Getriebes unerlässlich. Bereits kleinste Abweichungen beispielsweise bei Durchmesser oder Toleranzen führen zu Fehlfunktionen. Umso wichtiger ist die Verwendung von Teilen in OE-Qualität bei Wartung und Reparatur.