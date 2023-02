Im Detail funktioniert der Kalkulator so: Der Kunde gibt ganz einfach die Fahrprofile seiner Fahrzeuge ein. Auf Basis seiner Telematikdaten können auch das individuelle Ladevolumen und die individuelle Applikation des Fahrzeugs in die Berechnung einfließen. Mit diesen Informationen wird kalkuliert, wie viel Kraftstoff das Fahrzeug bei dem Einsatz eines bestimmten Reifentyps verbraucht. Das Tool zeigt die unterschiedlichen Verbrauchswerte der Reifenlinien abhängig vom Einsatzbereich auf. „Je nach Anforderungsprofil, in dem das Fahrzeug unterwegs ist, sollten die Reifen ausgewählt werden“, so Straten. „Für den Fernverkehr sind andere Reifen empfehlenswert als im Regionalverkehr. Die Reifenwahl trägt entscheidend zum Kraftstoffverbrauch bei und damit zum Emissionsausstoß eines Fahrzeugs. Nachhaltigkeit ist für unsere Kunden heute ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung.“ Der neue Kalkulator ergänzt den Tire Finder und macht jetzt auch die Nachhaltigkeit der Reifen für die Kunden sichtbar.