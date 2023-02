Intelligente Planungs- und Monitoring-Werkzeuge ermöglichen eine extrem geringe Ausfallrate von unter 0,1 Prozent beim Transport. Ressourcen- und kostenintensive Nachlieferungen beziehungsweise die Vorhaltung von Reserven entfallen.

Aufgrund innovativer Materialien ist die Isolierung der Hybrid-Container deutlich schlanker als bei herkömmlichen Modellen. Der Platz im Flugzeug wird also deutlich effizienter genutzt - was die Transportkapazitäten erhöht und CO2 spart.

Die Container bestehen größtenteils aus recycelbaren Materialien, um den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Das Ziel ist, 90 Prozent des Containergewichts auf diese Weise zu produzieren.

Beschädigte Container werden kontinuierlich repariert, um eine möglichst lange Betriebsdauer zu gewährleisten. Dieses Jahr wird dazu eine eigene Instandhaltung in Basel in Betrieb gehen.

Über den gesamten Lebenszyklus ergeben sich damit schon heute CO2-Einsparungen zwischen 37 und 52 Prozent - je nach Containertyp und Konkurrenzprodukt. Gleichzeitig ist der Ansatz deutlich kosteneffizienter: Das Institut für Supply Chain Management der Universität St.Gallen verglich jüngst die neun in Europa führenden Pharma-Luftfracht- behälter. Die Studie kam zu folgendem Ergebnis: Als maßgebliche Kostentreiber erwiesen sich unerwartete Qualitätsprobleme, da der Container zur Kontrolle geöffnet werden muss oder der Inhalt nicht mehr verwendet werden kann. Weil der SkyCell 1500 hier mit lediglich 0,1 Prozent Ausfallrate weit vorne lag, kostet er in der Gesamtrechnung am wenigsten: Mit 5.212 Euro war er 1200 Euro günstiger als das zweitplatzierte Produkt.

SkyCell zeigt damit, wie Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz Hand in Hand gehen können. Das Unternehmen ist Mitglied der Initiative “Science Based Targets” und hat sich damit verpflichtet, die CO2 Emissionen gemäß dem Pariser Klimaabkommen zu reduzieren, um die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. “Nachhaltigkeit hat bei allem, was wir bei SkyCell tun, schon immer eine herausragende Rolle gespielt”, betont Nico Ros, Vorsitzender der Gesellschafterrats bei SkyCell. “Deshalb haben wir eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die sich an unserer übergeordneten Vision orientiert. Denn sichere Medizin bedeutet Sicherheit für die Patienten, aber auch Sorge für den Planeten und die Menschen.”