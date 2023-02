Das bessere aufeinander Abstimmungen der Fahrverbots-Regelungen ist freilich nur eine Maßnahme, um CO2 einzusparen. „In den nächsten Jahrzehnten wird im Bereich Verkehr ein massiver Technologiewechsel notwendig sein wird“, so Reder. Etwa werde E-Mobilität im urbanen Bereich und Wasserstoff auf weiteren Strecken künftig eine große Rolle spielen.

Da es bis zur Marktreife dieser Technologien im Lkw-Bereich aber noch dauert, sollten am Weg dorthin auch Übergangstechnologien bzw. -maßnahmen zugelassen werden. Dazu zählen LNG-betriebene Lkw, für die es mehr Tankstellen geben muss, ebenso wie Lang-Lkw, wie sie in Deutschland zugelassen sind. „Das würde die Anzahl der notwendigen Fahrten reduzieren und damit CO2 einsparen“, so Reder. Zusätzlich plädiert er für eine Erhöhung bei Abmessungen und Gewicht (auf 44 Tonnen). Auch das könnte in der Übergangszeit die Emissionen reduzieren.