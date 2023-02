„Wir bieten Kurse für alle Verkehrsteilnehmer an – z.B. auch für Fußgänger– und arbeiten gerade daran, im Fahrschulunterricht Unterrichtselemente einzubauen, die die Sichtweise der jeweils anderen Verkehrsteilnehmer vermitteln“, so Werner Fichtinger, Geschäftsführer der Easy Drivers Fahrschule. „Besonders wichtig ist uns dabei, die motorisierten Verkehrsteilnehmer zur Rücksichtnahme gegenüber Radfahrer und Fußgänger zu sensibilisieren. Außerdem setzen wir. in der Berufskraftfahrerausbildung auf die neuesten Lkw-Modelle, deren Assistenzsysteme die „Toten Winkel“ ausleuchten, was wiederum die Sicherheit von Radfahrer und Fußgänger erhöht.

Nicht selten entstehen im Straßenverkehr gefährliche Situationen, weil Verkehrsteilnehmer zu wenig über die Perspektive der anderen Verkehrsteilnehmer Bescheid wissen: Wieviel vom Verkehrsgeschehen sieht eigentlich ein Lkw-Fahrer vom Führerstand aus? Wie lange ist der Bremsweg eines 18-Tonnen schweren Lkws? Welche besonderen Herausforderungen gibt es für Fußgänger im Straßenverkehr? „Sich in die Position eines anderen Verkehrsteilnehmers hineinversetzen zu können ist fundamental, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, so Werner Fichtinger.

So wurde zum Beispiel kürzlich bei einer Radfahrlehrer-Ausbildung der Easy Drivers Radfahrschule ein Lkw in den Unterricht integriert. Für die Teilnehmer der Veranstaltung bot sich die Gelegenheit, sich in den Führerstand des Lkws zu setzen und zu sehen, wie groß die „Toten Winkel“ eines herkömmlichen Lkws sind. Diese Erfahrungen können die Radfahrlehrer*innen wiederum in ihrem Unterricht vermitteln bzw. gewinnen daraus auch Lkw-Fahrer eine wertvolle Erkenntnis, wenn es um den Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer geht.

Seit kurzem schult die Radfahrschule auch Fußgänger. In Kooperation mit „Jugend am Werk“ lernen Jugendliche, sich zu Fuß sicher im Straßenverkehr fortzubewegen. „Verkehrssicherheit kann nur funktionieren, wenn alle Verkehrsteilnehmer die Verkehrsregeln beachten und gegenseitiges Verständnis für die Sichtweise des jeweils anderen Verkehrsteilnehmers bzw. der anderen Verkehrsteilnehmerin da ist“, betont auch Werner Madlencnik, Geschäftsführer der Easy Drivers Radfahrschule.