Es macht Sinn, diese Ressourcen stattdessen ins Kerngeschäft zu investieren“, fügt Habel hinzu. Die durchschnittliche Auslastung eines Fahrzeugs liege zwischen 60 und 80 Prozent. Wer diese Quote anhebt, erarbeite sich zählbare Vorteile im harten Wettbewerb. Flächendeckende Standortnetze bilden Grundlage Schwarzmüller geht davon aus, dass das Unternehmen mit seinen Kundenservices bereits nahe am Kunden agiert.

Hilfreich ist die lange Tradition vieler Servicestandorten, vor allem in Österreich und in einigen Ländern Osteuropas. Für ein neues Leistungsmodell muss das Netz aber ausgebaut werden. „Unser Ziel ist der Komplettservice, zum Beispiel in Form eines Hol- und Bringdienstes. Das ist mit Vollwartungsverträgen möglich, die den Serviceprozess in der Kosten-Nutzen-Rechnung voll transparent machen“, erläutert Hartwig. Auf drei Ebenen wird Schwarzmüller diesen Prozess zum Full-Service-Partner vorantreiben. Das flächendeckende Netz von Standorten wird auf mehrere Märkte erweitert. Hier stehen Deutschland und Polen im Mittelpunkt. Oberstes Ziel sind eigene Schwarzmüller-Kompetenzzentren, die durch Kompetenzpartner ergänzt werden können.

Schwarzmüller rüstet demnächst alle Fahrzeuge ab Werk mit Telematik aus. Die daraus resultierenden Erkenntnisse ermöglichen die proaktive Wartung ganzer Flotten. Planung und Durchführung kann ganz in die Hände des Service-Partners gelegt werden. „In Zukunft wird die Wartung von Anhängern bei uns sehr viel flexibler gehandhabt werden. Unsere Vision ist, dass der Kunde von der Wartung eigentlich nichts mehr bemerkt“, erläutere der CEO.

Letztendlich wird auch ein neues Entgeltsystem für das Full-Service-Paket entwickelt. „Pauschalierte Pakete sind in vielen Dienstleistungsbereichen geübte Praxis. Sie sind ein zusätzliches Potential für die gesamte Branche, weil die Auslagerung neue Kräfte für das Kerngeschäft freimacht. Gleichzeitig wird der Aufwand für Instandsetzung transparent und planbar“, betont Roland Hartwig.