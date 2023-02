In den vergangenen vier Jahren hat DPD rund 40 Millionen Euro in Gebäude, Frachtraum, Technik, Sicherheit und Fuhrpark investiert. „In diesem Jahr nehmen wir nochmals rund elf Millionen Euro für den Depotausbau und für die Erweiterung der Fördertechnik in acht Niederlassungen in die Hand. Damit steigern wir die Sortierleistung um rund 30.000 Pakete pro Stunde. Wir sind sicher, mit all diesen Maßnahmen den weiteren Zuwachs der Paketmengen gut meistern und damit die Absatzmärkte unserer Kunden auch heuer wieder durchgängig beliefern zu können,“ erklärt Rainer Schwarz und fügt hinzu: „Seit Beginn der Pandemie haben die Paketmengen stark zugenommen – alleine im ersten Quartal 2021 gab es bei DPD ein Plus von 34 Prozent und ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht.“