Zu tun gibt es für den ersten neuen Volvo FH in Österreich vom ersten Tag an mehr als genug. Unter der Flagge von Johannes Strauß kommt er im überregionalen Verteilerverkehr von Klagenfurt aus durch ganz Österreich bis in den süddeutschen Raum. „Bei mir ist keine Arbeitswoche wie die andere“, erklärt Johannes Strauß. Dies betrifft das geographische Einzugsgebiet, in dem der Transportunternehmer die fertigen Molkereiprodukte zustellt, genauso, wie die Produkte selbst. Vom einzelnen Karton mit Joghurt bis hin zur gesamten Palette mit Milchprodukten wird alles geliefert. Dabei wollen regelmäßig auch Laborproben zum Empfänger gebracht werden. Die Kilometerleistung pendelt dementsprechend von Tag zu Tag von moderaten 150 bis hin zu 500.