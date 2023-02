Der neue COO bei Quantron, Dr. Uwe Hansult, ist promovierter Maschinenbauingenieur und greift auf über 20 Jahre Erfahrung in der Produktionsleitung bei führenden Unternehmen der Nutzfahrzeugbranche zurück, wie beispielsweise MAN und Krone. Des Weiteren ist Dr. Hansult auch Mitglied im Industrial Advisory Board des Exzellenzclusters “Internet of Production - IOP" an der RWTH Aachen.

Vor dem Hintergrund der derzeitig und künftig zu erwartenden Änderungen im internationalen Beschaffungsmarkt wird Dr. Hansult unter anderem den Ausbau des internationalen Produktionsnetzwerkes der Quantron AG verantworten. Zudem wird er für die Sicherstellung der Supply Chain und des Sourcing sowie die Absicherung der Produktionskapazität zuständig sein.

Andreas Haller, Vorstandsvorsitzender der Quantron AG: „Wir erweitern unser Produktionsnetzwerk, um internationale Großaufträge mit Stückzahlen im vier und fünfstelligen Bereich termingerecht abwickeln zu können. Ich freue mich sehr, dass Dr. Uwe Hansult unsere Unternehmensführung mit seiner Erfahrung und Kompetenz erweitert.“