Der neue Liebherr-Muldekipper T 274 wurde in Sachen Kraftstoffverbrauch optimiert, kann 305 Tonnen fassen und bietet 3,701 PS an Leistung sowie das bewährte Litronic Plus AC Drive System. Geht es mit dem Muldenkipper einmal bergab, kann das Bremssystem 4,500 Kilowatt leisten, um den Giganten auch bei voller Beladung zum Stehen zu bringen. Das Design des T 274 basiert auf dem T 284, mit dem bereits mehr als 20 Millionen Einsatzstunden gesammelt wurden. Den Rahmen und die Komponenten teilen sich die beiden Muldenkipper. Der T 274 ist zudem auf die Bagger R 9800 und R 9600 abgestimmt.