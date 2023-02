Darüber hinaus stellen die DAF-Trucks der aktuellen Generation eine neue Plattform dar und sind damit bereit für alternative batterieelektrische und Wasserstoff-Antriebe, die derzeit bei DAF entwickelt werden. „Noch nie in unserer mehr als 90-jährigen Geschichte wurden derart schnell 1.000 Vorbestellungen nach der offiziellen Markteinführung erreicht", erklärt Richard Zink, Mitglied der DAF-Geschäftsführung und verantwortlich für Marketing & Vertrieb stolz.

„Was diesen Umstand so besonders macht, ist die Tatsache, dass die neue DAF-Generation erst im Oktober in Produktion geht und die meisten Kunden unsere großartigen Lkw noch nicht in echt sehen konnten. Das zeigt, dass wir mit der Einführung einer Reihe revolutionärer Lkw, die in puncto Effizienz, Sicherheit und Fahrerkomfort wirklich bahnbrechend sind, in die Zukunft starten."